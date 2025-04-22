У Володимирській області рф пролунали вибухи біля військової частини

Вибух у Володимирській області Росії. Фото: скриншот

У вівторок, 22 квітня, у Володимирській області Росії пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Росіяни повідомляють про вогняну кулю та стовб диму.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Володимирській області

За повідомленнями російських джерел, у селищі Барсове, що у Володимирській області, пролунали гучні вибухи.

Неподалік від цього населеного пункту розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського озброєння (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. Попередньо відомо, що на території арсеналу стався вибух, який спричинив подальшу детонацію.

Місцеві заявили, що незадовго до вибухів було чути звуки безпілотників.

У прилеглих до епіцентру події населених пунктах вже розпочалася евакуація, а в’їзд до самого селища Барсове перекрито. За словами місцевих жителів, детонація в арсеналі все ще триває. У районі зафіксовано потужне задимлення — дим видно на значній відстані, зокрема його спостерігають мешканці всього Кіржацького району Володимирської області. У регіоні запроваджено режим надзвичайного стану.

Згідно відкритих даних, 51 арсенал ГРАУ — це один із найбільших складів боєприпасів міноборони Росії. Він знаходиться за 8 кілометрів від міста Кіржач. Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер","Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".

Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу — понад 500 кілометрів.

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