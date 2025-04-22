Во Владимирской области рф прогремели взрывы возле воинской части

Взрыв во Владимирской области России. Фото: скриншот

Во вторник, 22 апреля, во Владимирской области России прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Россияне сообщают об огненном шаре и столбе дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно о взрывах во Владимирской области

По сообщениям российских источников, в поселке Барсово, что во Владимирской области, раздались громкие взрывы.

Неподалеку от этого населенного пункта расположен 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского вооружения (ГРАУ) Министерства обороны РФ. Предварительно известно, что на территории арсенала произошел взрыв, который вызвал дальнейшую детонацию.

Местные заявили, что незадолго до взрывов были слышны звуки беспилотников.

В прилегающих к эпицентру происшествия населенных пунктах уже началась эвакуация, а въезд в сам поселок Барсово перекрыт. По словам местных жителей, детонация в арсенале все еще продолжается. В районе зафиксировано мощное задымление — дым виден на значительном расстоянии, в частности его наблюдают жители всего Киржачского района Владимирской области. В регионе введен режим чрезвычайного положения.

Согласно открытым данным, 51 арсенал ГРАУ — это один из крупнейших складов боеприпасов минобороны России. Он находится в 8 километрах от города Киржач. Там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

Расстояние от крайней точки границы Украины и России до арсенала — более 500 километров.

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ подтвердили удар по командному пункту на Белгородщине.

Также украинские военные уничтожили командный пункт в Курской области РФ.