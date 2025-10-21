Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МО Бельгії назвали, коли Україні передадуть винищувачі F-16

У МО Бельгії назвали, коли Україні передадуть винищувачі F-16

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:40
Оновлено: 18:47
У Бельгії пояснили, коли зможуть передати Україні додаткові F-16
Літаки F-16. Фото: Petros Karadjias/AP

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен пояснив, коли його країна зможе передати Україні додаткові винищувачі F-16. За його словами, у кращому випадку це станеться наступного року.

Про це Тео Франкен сказав на форумі Центру європейської політики у вівторок, 21 жовтня, передає "Радіо Свобода".

Реклама
Читайте також:

Винищувачі F-16 для України

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними — це триватиме, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", — наголосив Франкен.

Він підкреслив, що розгортання F-35 є ключовим етапом для бельгійських ВПС і безпосередньо пов’язане з подальшою передачею цих винищувачів Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо — ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності Defensive Counter Air і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", — додав Франкен.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що не зможе передати Україні ракети Tomahawk, оскільки Штати не можуть спустошувати свої запаси.

Раніше британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що його країна буде щомісяця постачати Україні тисячі дронів.

Міноборони Україна Бельгія літаки F-16
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації