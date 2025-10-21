У Бельгії пояснили, коли зможуть передати Україні додаткові F-16

Літаки F-16. Фото: Petros Karadjias/AP

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен пояснив, коли його країна зможе передати Україні додаткові винищувачі F-16. За його словами, у кращому випадку це станеться наступного року.

Про це Тео Франкен сказав на форумі Центру європейської політики у вівторок, 21 жовтня, передає "Радіо Свобода".

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними — це триватиме, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", — наголосив Франкен.

Він підкреслив, що розгортання F-35 є ключовим етапом для бельгійських ВПС і безпосередньо пов’язане з подальшою передачею цих винищувачів Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо — ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності Defensive Counter Air і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", — додав Франкен.

