В Бельгии объяснили, когда смогут передать Украине дополнительные F-16

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил, когда его страна сможет передать Украине дополнительные истребители F-16. По его словам, в лучшем случае это произойдет в следующем году.

Об этом Тео Франкен сказал на форуме Центра европейской политики во вторник, 21 октября, передает "Радио Свобода".

"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными — это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", — подчеркнул Франкен.

Он подчеркнул, что развертывание F-35 является ключевым этапом для бельгийских ВВС и напрямую связано с последующей передачей этих истребителей Украине.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем — мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности Defensive Counter Air и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", — добавил Франкен.

Напомним, лидер США Дональд Трамп заявил, что не сможет передать Украине ракеты Tomahawk, поскольку Штаты не могут опустошать свои запасы.

Ранее британский министр обороны Джон Гили сообщил, что его страна будет ежемесячно поставлять Украине тысячи дронов.