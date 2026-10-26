Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Просідання свіжих могил на Національному військовому меморіальному кладовищі після дощу є нормальним технологічним процесом. Під час проєктування території врахували складні гідрологічні умови, а також передбачили дренажну систему.

Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Сергій Рекун, інформує Новини.LIVE.

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Чому просідають могили на військовому кладовищі

За словами Рекуна, під час проєктування кладовища двічі проводили дослідження щодо рівня ґрунтових вод. З огляду на можливе їхнє підвищення проєкт переглянули та додали дренажну каналізацію. Система пройшла експертизу.

Посадовець пояснив, що на військовому кладовищі могили засипають піском урівень із травою, без земляного пагорба зверху. Через дощі ґрунт поступово осідає, тому його підсипають, доки поверхня не вирівняється.

"То, що могили просідають після дощу, якщо це могила свіжа, — це є нормальний процес", — зазначив Рекун.

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В Україні планують відкрити п’ять нових військових кладовищ

Міністерство у справах ветеранів провело аудит ділянок у регіонах і наразі оцінює їхню придатність для облаштування військових кладовищ.

За словами Рекуна, під час підготовки нових об’єктів орієнтуються, зокрема, на американське Національне кладовище "Арлінгтон" та інші ветеранські кладовища. Наступного року планують розпочати роботу над п’ятьма новими кладовищами.

"Ми беремо за приклад кладовище "Гарлінгтон" США та ветеранські інші для того, щоб це було на рівні по якості. І зараз області якраз по новим параметрам підбирають ділянки, які будуть достатньо великі, на правильному місці, на кращому для того, щоб стартнути 5 кладовищ наступного року", — зазначив заступник міністра у справах ветеранів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за перші 100 днів роботи оновленої команди Мінветеранів працевлаштували 1325 ветеранів, а в застосунку "Дія" запустили можливість отримати витяг із Реєстру ветеранів без відвідування ЦНАП. Також відомство повідомило про розширення житлових програм і плани створити Державну службу супроводу ветеранів.

Також Новини.LIVE писали, що у 2027 році на програму забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн — на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Крім того, готують окрему програму житлового кредитування за підтримки Банку розвитку Ради Європи обсягом 60 млн євро, яку попередньо планують запустити в першому кварталі 2027 року.