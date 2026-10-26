Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Проседание свежих могил на Национальном военном мемориальном кладбище после дождя является нормальным технологическим процессом. При проектировании территории были учтены сложные гидрологические условия, а также предусмотрена дренажная система.

Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Сергей Рекун, сообщает Новини.LIVE.

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Почему проседают могилы на военном кладбище

По словам Рекуна, при проектировании кладбища дважды проводились исследования уровня грунтовых вод. Учитывая возможное их повышение, проект пересмотрели и добавили дренажную канализацию. Система прошла экспертизу.

Чиновник пояснил, что на военном кладбище могилы засыпают песком вровень с травой, без земляного холмика сверху. Из-за дождей грунт постепенно оседает, поэтому его подсыпают, пока поверхность не выровняется.

"То, что могилы проседают после дождя, если это свежая могила, — это нормальный процесс", — отметил Рекун.

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В Украине планируют открыть пять новых военных кладбищ

Министерство по делам ветеранов провело аудит участков в регионах и в настоящее время оценивает их пригодность для обустройства военных кладбищ.

По словам Рекуна, при подготовке новых объектов ориентируются, в частности, на американское Национальное кладбище «Арлингтон» и другие ветеранские кладбища. В следующем году планируется начать работу над пятью новыми кладбищами.

"Мы берем за образец кладбище "Арлингтон" в США и другие ветеранские кладбища, чтобы качество соответствовало высоким стандартам. И сейчас в областях как раз по новым параметрам подбирают участки, которые будут достаточно большими, в подходящем месте, чтобы в следующем году начать строительство пяти кладбищ", — отметил заместитель министра по делам ветеранов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за первые 100 дней работы обновленной команды Минветеранов трудоустроили 1325 ветеранов, а в приложении "Дія" запустили возможность получить выписку из Реестра ветеранов без посещения ЦНАП. Также ведомство сообщило о расширении жилищных программ и планах создать Государственную службу сопровождения ветеранов.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в 2027 году на программу обеспечения ветеранов жильем планируется направить 6,9 млрд грн — на 1,2 млрд грн больше, чем в 2026 году. Кроме того, готовится отдельная программа жилищного кредитования при поддержке Банка развития Совета Европы объемом 60 млн евро, которую предварительно планируется запустить в первом квартале 2027 года.