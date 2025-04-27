В Україні освіта отримала найбільше фінансування — Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував фінансування освіти в Україні. За його словами, українська освіта отримала найбільше фінансування за всі роки незалежності.

Про це Федоров розповів у коментарі Новини.LIVE.

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Михайло Федоров, виступаючи перед учасниками міжнародного форуму "Industrial Evolution", сказав, що українська освіта має найбільше фінансування. Крім того, він зазначив, що є бачення трансформації системи освіти.

За його словами, уряд приділяє цьому багато уваги. Тому фінансування і грантові програми збільшують.

Зокрема, міністр наголосив, що така ж ретельна увага зараз приділяється і розвитку інновацій.

"Освіта отримала за останні два роки найбільше фінансування взагалі за всі роки незалежності. І президент особисто багато стежить за прогресом у цьому напрямку, як в інноваціях, так і в освіті. Тому збільшується фінансування", — розповів очільник Мінцифри.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшилась кількість школярів. На початок 2024/2025 навчального року кількість школярів скоротилася на 4,3%.

Натомість кількість вступників до коледжів цього року значно зросла, порівняно з попередніми роками.