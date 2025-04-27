В Украине образование получило наибольшее финансирование - Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал финансирование образования в Украине. По его словам, украинское образование получило наибольшее финансирование за все годы независимости.

Об этом Федоров рассказал в комментарии Новини.LIVE.

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Михаил Федоров, выступая перед участниками международного форума "Industrial Evolution", сказал, что украинское образование имеет наибольшее финансирование. Кроме того, он отметил, что есть видение трансформации системы образования.

По его словам, правительство уделяет этому много внимания. Поэтому финансирование и грантовые программы увеличивают.

В частности, министр подчеркнул, что такое же тщательное внимание сейчас уделяется и развитию инноваций.

"Образование получило за последние два года наибольшее финансирование вообще за все годы независимости. И президент лично много следит за прогрессом в этом направлении, как в инновациях, так и в образовании. Поэтому увеличивается финансирование", — рассказал глава Минцифры.

Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшилось количество школьников. На начало 2024/2025 учебного года количество школьников сократилось на 4,3%.

Зато количество поступающих в колледжи в этом году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.