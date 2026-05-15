Головна Новини дня У Мінцифри порівняли ШІ з інтернетом та мобільними телефонами

Дата публікації: 15 травня 2026 08:47
Олександр Борняков. Фото: Апостроф

Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков заявив, що штучний інтелект стане технологією, яка кардинально змінить світ, подібно до появи інтернету та мобільних телефонів. За його словами, Україна не планує залишатися осторонь глобальних змін і прагне діяти проактивно.

Про це Олександр Борняков сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Чи є загроза для українців через штучний інтелект

Борняков наголосив, що розвиток штучного інтелекту — це масштабний технологічний прорив, який вплине на різні сфери життя та державні процеси.

"Це можна порівняти з інтернетом та з винаходом мобільних телефонів. Можливо, хтось думає, що це тимчасово, але я так не вважаю. Ми думаємо, що це дуже серйозний винахід, який змінить багато всього", — зазначив він.

За словами посадовця, Україна має два варіанти — або залишитися осторонь технологічної трансформації, або очолити її. Саме тому Мінцифри вирішило активно працювати над впровадженням ШІ-рішень.

Борняков повідомив, що при міністерстві вже працює центр компетенцій, який аналізує ризики, можливі сценарії розвитку технологій та питання безпеки даних. Також команда вивчає, як створювати цифрові проєкти з урахуванням українського законодавства та захисту персональної інформації.

Окремо він звернув увагу на безпечне використання даних під час надання цифрових послуг. За його словами, у деяких системах особисті дані користувачів не передаються напряму, а шифруються.

"Ми розуміємо, що можуть бути ризики, але саме тому проактивно включилися, щоб використати ці технології і зробити це відносно безпечно", — підсумував Олександр Борняков.

Як писали Новини.LIVE, раніше Борняков заявляв, що в майбутньому ШІ-агенти можуть замінити частину держслужбовців. У перспективі держава планує надавати більшість послуг через чат-сервіси. 

Водночас Кирило Буданов заявляв про зростання ролі штучного інтелекту на полі бою. Однак, за його словами, очікувати швидких "чудо-рішень" не варто.

Україна Мінцифри штучний інтелект
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
