КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес

Главная Новости дня В Минцифры сравнили ИИ с интернетом и мобильными телефонами

Дата публикации 15 мая 2026 08:47
Александр Борняков. Фото: Апостроф

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что искусственный интеллект станет технологией, которая кардинально изменит мир, подобно появлению интернета и мобильных телефонов. По его словам, Украина не планирует оставаться в стороне от глобальных изменений и стремится действовать проактивно.

Об этом Александр Борняков сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Есть ли угроза для украинцев из-за искусственного интеллекта

Борняков отметил, что развитие искусственного интеллекта — это масштабный технологический прорыв, который повлияет на различные сферы жизни и государственные процессы.

"Это можно сравнить с интернетом и с изобретением мобильных телефонов. Возможно, кто-то думает, что это временно, но я так не считаю. Мы думаем, что это очень серьезное изобретение, которое изменит много всего", — отметил он.

По словам чиновника, Украина имеет два варианта — либо остаться в стороне технологической трансформации, либо возглавить ее. Именно поэтому Минцифры решило активно работать над внедрением ИИ-решений.

Борняков сообщил, что при министерстве уже работает центр компетенций, который анализирует риски, возможные сценарии развития технологий и вопросы безопасности данных. Также команда изучает, как создавать цифровые проекты с учетом украинского законодательства и защиты персональной информации.

Отдельно он обратил внимание на безопасное использование данных при предоставлении цифровых услуг. По его словам, в некоторых системах личные данные пользователей не передаются напрямую, а шифруются.

"Мы понимаем, что могут быть риски, но именно поэтому проактивно включились, чтобы использовать эти технологии и сделать это относительно безопасно", — подытожил Александр Борняков.

Как писали Новини.LIVE, ранее Борняков заявлял, что в будущем ИИ-агенты могут заменить часть госслужащих. В перспективе государство планирует предоставлять большинство услуг через чат-сервисы.

В то же время Кирилл Буданов заявлял о росте роли искусственного интеллекта на поле боя. Однако, по его словам, ожидать быстрых "чудо-решений" не стоит.

Украина Минцифры искусственный интеллект
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
