Головна Новини дня У Міноборони розкрили плани щодо повернення окупованих територій

У Міноборони розкрили плани щодо повернення окупованих територій

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 18:15
Як Україна буде повертати окуповані території - Іван Гаврилюк
Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Фото: Media Center Ukraine

Україна вже зараз формує довгострокову стратегію повернення тимчасово окупованих територій. Однак це лишається складним завданням.

Про це заявив генерал-лейтенант та перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Четвертого міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної кримської платформи.

Як Україна буде повертати окуповані території

За його словами, ніхто, крім самих українців, не вирішить проблемні питання держави на фронті.

"Нас можуть підтримувати партнери, але воювати за нас ніхто не буде", — підкреслив Гаврилюк.

Він також зазначив, що контроль у Чорному морі поки що залишається складним завданням. Навіть окремі операції проти ворожих плавзасобів здійснювати важко, адже Росія перетворила Крим на потужну військову базу.

"У нас є конкретні напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. Ми плануємо свої дії на 10–15 років наперед, розуміючи, куди рухатись і як розвиватися", — додав генерал-лейтенант.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
