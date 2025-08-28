Як Україна буде повертати окуповані території - Іван Гаврилюк

У Міноборони розкрили плани щодо повернення окупованих територій
Україна вже зараз формує довгострокову стратегію повернення тимчасово окупованих територій. Однак це лишається складним завданням.
Про це заявив генерал-лейтенант та перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Четвертого міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної кримської платформи.
Як Україна буде повертати окуповані території
За його словами, ніхто, крім самих українців, не вирішить проблемні питання держави на фронті.
"Нас можуть підтримувати партнери, але воювати за нас ніхто не буде", — підкреслив Гаврилюк.
Він також зазначив, що контроль у Чорному морі поки що залишається складним завданням. Навіть окремі операції проти ворожих плавзасобів здійснювати важко, адже Росія перетворила Крим на потужну військову базу.
"У нас є конкретні напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. Ми плануємо свої дії на 10–15 років наперед, розуміючи, куди рухатись і як розвиватися", — додав генерал-лейтенант.
