Как Украина будет возвращать оккупированные территории - Иван Гаврилюк

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото: Media Center Ukraine

Украина уже сейчас формирует долгосрочную стратегию возвращения временно оккупированных территорий. Однако это остается сложной задачей.

Об этом заявил генерал-лейтенант и первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Четвертого международного форума Экспертной сети Международной крымской платформы.

По его словам, никто, кроме самих украинцев, не решит проблемные вопросы государства на фронте.

"Нас могут поддерживать партнеры, но воевать за нас никто не будет", — подчеркнул Гаврилюк.

Он также отметил, что контроль в Черном море пока остается сложной задачей. Даже отдельные операции против вражеских плавсредств осуществлять трудно, ведь Россия превратила Крым в мощную военную базу.

"У нас есть конкретные направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. Мы планируем свои действия на 10-15 лет вперед, понимая, куда двигаться и как развиваться", — добавил генерал-лейтенант.

