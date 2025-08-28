Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минобороны раскрыли планы по возврату оккупированных территорий

В Минобороны раскрыли планы по возврату оккупированных территорий

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 18:15
Как Украина будет возвращать оккупированные территории - Иван Гаврилюк
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото: Media Center Ukraine

Украина уже сейчас формирует долгосрочную стратегию возвращения временно оккупированных территорий. Однако это остается сложной задачей.

Об этом заявил генерал-лейтенант и первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Четвертого международного форума Экспертной сети Международной крымской платформы.

Реклама
Читайте также:

Как Украина будет возвращать оккупированные территории

По его словам, никто, кроме самих украинцев, не решит проблемные вопросы государства на фронте.

"Нас могут поддерживать партнеры, но воевать за нас никто не будет", — подчеркнул Гаврилюк.

Он также отметил, что контроль в Черном море пока остается сложной задачей. Даже отдельные операции против вражеских плавсредств осуществлять трудно, ведь Россия превратила Крым в мощную военную базу.

"У нас есть конкретные направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. Мы планируем свои действия на 10-15 лет вперед, понимая, куда двигаться и как развиваться", — добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее мы писали о том, что из оккупации вернули еще четырех украинских детей. Среди них девушка, которая упорно носила в российскую школу вышиванку.

Также мы рассказывали о том, что в Украину с ВОТ вернули подростка. Парень большую часть жизни провел в оккупации.

Минобороны оккупанты деоккупация Украины война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации