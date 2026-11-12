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У Міноборони призначили нового заступника міністра

Ua ru
12 листопада 2026 18:42
Олександр Плачинта призначений заступником міністра оборони з питань фінансів Міноборони
Новий заступник міністра оборони Олександр Плачинта. Фото: Міноборони

У четвер, 12 листопада, Міністерство оборони України повідомило про призначення Олександра Плачинти заступником міністра оборони з питань фінансів. На новій посаді посадовець відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету, управління фінансовими ресурсами й удосконалення системи внутрішнього контролю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про нового заступника міністра оборони

До призначення Плачинта очолював Головне управління міжнародних оборонних ресурсів Міноборони. На новій посаді одним із його основних завдань стане управління коштами, які надходять із різних джерел фінансування.

Александр Плачинта
Повідомлення про призначення Олександра Плачинти. Фото: скриншот

Також Плачинта працюватиме з іноземними партнерами для збереження та зміцнення довіри до фінансового управління оборонного відомства.

Окрему увагу новий заступник міністра приділятиме вдосконаленню системи аудиту та внутрішнього контролю.

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У Міноборони пояснили, що ці заходи необхідні для своєчасного виявлення фінансових ризиків і підвищення ефективності використання ресурсів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада НАБУ та САП передали до суду справу про розкрадання понад 733 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ. За даними слідства, постачальники завищували ціни на найбільш затребувані товари. До схеми також міг бути причетний посадовець Міноборони.

Також Новини.LIVE писав, що 11 листопада Міноборони повідомило про втрату Росією 26 тисяч військових від початку місяця. Протягом 11 днів поспіль кількість убитих і поранених окупантів щодня перевищувала дві тисячі.

Міноборони призначення армія Міністерство оборони фінанси Олександр Плачинта
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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