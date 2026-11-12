Новый заместитель министра обороны Александр Плачинта. Фото: Минобороны

В четверг, 12 ноября, Министерство обороны Украины сообщило о назначении Александра Плачинты заместителем министра обороны по вопросам финансов. На новой должности чиновник будет отвечать за формирование и исполнение оборонного бюджета, управление финансовыми ресурсами и совершенствование системы внутреннего контроля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Что известно о новом заместителе министра обороны

До назначения Плачинта возглавлял Главное управление международных оборонных ресурсов Минобороны. На новой должности одной из его основных задач станет управление средствами, поступающими из различных источников финансирования.

Сообщение о назначении Александра Плачинты. Фото: скриншот

Также Плачинта будет работать с иностранными партнерами для сохранения и укрепления доверия к финансовому управлению оборонного ведомства.

Отдельное внимание новый заместитель министра будет уделять совершенствованию системы аудита и внутреннего контроля.

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В Минобороны объяснили, что эти меры необходимы для своевременного выявления финансовых рисков и повышения эффективности использования ресурсов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября НАБУ и САП передали в суд дело о хищении более 733 млн грн при закупках продуктов для ВСУ. По данным следствия, поставщики завышали цены на наиболее востребованные товары. К схеме также мог быть причастен чиновник Минобороны.

Также Новини.LIVE писал, что 11 ноября Минобороны сообщило о потере Россией 26 тысяч военнослужащих с начала месяца. На протяжении 11 дней подряд количество убитых и раненых оккупантов ежедневно превышало две тысячи.