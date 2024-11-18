Обстріли енергосистеми — у Міненерго звернулися до українців

Аварійні бригади ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Міністерство енергетики України звернулося до українців із проханням не розголошувати інформацію про енергетику. Це пов'язано з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Міненерго у понеділок, 18 листопада.

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Через активізацію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає українців:

не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів;

не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення;

не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів.

"Це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку, адже ворог використовує ці дані для координації нових атак.

"Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям. Об’єднаймо зусилля! Не дозволимо ворогу досягти мети — залишити нас без світла", — наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України. Внаслідок ворожих обстрілів були введені екстрені відключення світла.

У зв'язку з цим в Укренерго заявили, що 18 листопада в усіх регіонах будуть впроваджені обмеження на споживання електроенергії. Але незадовго в деяких областях графіки відключень скасували.