Обстріли енергосистеми — у Міненерго звернулися до українців

У Міненерго звернулися до українців — про що попросили
Міністерство енергетики України звернулося до українців із проханням не розголошувати інформацію про енергетику. Це пов'язано з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.
Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Міненерго у понеділок, 18 листопада.
Що просить Міненерго в українців
Через активізацію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає українців:
- не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів;
- не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення;
- не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів.
"Це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина", — йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку, адже ворог використовує ці дані для координації нових атак.
"Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям. Об’єднаймо зусилля! Не дозволимо ворогу досягти мети — залишити нас без світла", — наголосили в Міненерго.
Нагадаємо, 17 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України. Внаслідок ворожих обстрілів були введені екстрені відключення світла.
У зв'язку з цим в Укренерго заявили, що 18 листопада в усіх регіонах будуть впроваджені обмеження на споживання електроенергії. Але незадовго в деяких областях графіки відключень скасували.
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