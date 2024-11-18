Обстрелы энергосистемы — в Минэнерго обратились к украинцам

Аварийные бригады ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

Министерство энергетики Украины обратилось к украинцам с просьбой не разглашать информацию об энергетике. Это связано с активизацией массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Минэнерго в понедельник, 18 ноября.

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Из-за активизации массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Министерство энергетики призывает украинцев:

не публиковать фото, видео или какие-либо данные о последствиях ударов;

не разглашать информацию об объектах атак, повреждении, попадании или восстановлении;

не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.

"Это касается всех: органов власти, предприятий, представителей медиа, телеграмм-каналов, соцсетей и каждого гражданина", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что разглашение такой информации подвергает страну серьезной опасности, ведь враг использует эти данные для координации новых атак.

"Министерство предоставляет минимально необходимую информацию по соображениям безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы держать систему стабильной и возвращать свет украинцам. Объединим усилия! Не позволим врагу достичь цели — оставить нас без света", — подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, 17 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины. В результате вражеских обстрелов были введены экстренные отключения света.

В связи с этим в Укрэнерго заявили, что 18 ноября во всех регионах будут внедрены ограничения на потребление электроэнергии. Но незадолго в некоторых областях графики отключений отменили.