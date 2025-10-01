Рівень радіації на ЧАЕС - що кажуть у Міненерго

Чорнобильська АЕС. Фото: commons.wikimedia

Електропостачання на об’єктах Чорнобильської АЕС повністю відновлено. Раніше станція залишалися без струму через ворожий обстріл у Славутичі.

Про це повідомляє міністр енергетики Світлана Гринчук у середу, 1 жовтня.

Пост Міненерго. Фото: скриншот

Ситуація на ЧАЕС

Ситуація на станції під контролем, рівень радіації не перевищує допустимих норм, а загрози для населення немає.

"Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця — це безпека для всієї України та Європи", — підкреслила Гринчук, відзначивши зусилля команд, які ліквідували наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки знеструмлення на ЧАЕС через удар РФ по енергетичній підстанції у Славутичі.

До цього в Міністерстві енергетики України розповіли, що пошкодження через атаку РФ призвело до аварійної ситуації на стратегічно важливому об’єкті, що загрожує ядерній безпеці.