Головна Новини дня На Чорнобильській АЕС блекаут — у Міненерго назвали причину

На Чорнобильській АЕС блекаут — у Міненерго назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 20:53
ЧАЕС залишилася без електропостачання після атаки РФ
ЧАЕС. Фото ілюстративне: Главком

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури у місті Славутич без електропостачання залишилися об’єкти Чорнобильської атомної електростанції. Пошкодження призвело до аварійної ситуації на стратегічно важливому об’єкті, що загрожує ядерній безпеці.

Про це повідомив Офіційний канал Міністерства енергетики України.

Читайте також:

ЧАЕС залишилася без світла після атаки РФ

У Київській області російські війська атакували енергетичний об’єкт, що призвело до серйозних перебоїв у Славутичі та знеструмлення ЧАЕС. Найбільш небезпечним є відключення Нового безпечного конфайнмента, який запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі енергетики та аварійні бригади працюють над відновленням постачання.

На Чорнобильській АЕС блекаут — у Міненерго назвали причину - фото 1
Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", — йдеться у повідомленні.

Фахівці терміново вживають заходів, щоб стабілізувати роботу станції та відновити її живлення. За інформацією Міністерства енергетики, на місці працюють спеціальні аварійні бригади, які координують свої дії з місцевою владою та міжнародними партнерами. Енергетична інфраструктура продовжує залишатися головною мішенню для російських атак.

Нагадаємо, що російські війська посилюють атаки на українські міста й через обстріли 1 жовтня частина Чернігівщини залишилася без світла, а також існує загроза перебоїв із водопостачанням.

Раніше ми також інформували, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС в Енергодарі через дії росіян станція працює лише на резервних генераторах, і МАГАТЕ підтвердило існування прямої загрози ядерній безпеці.

обстріли Чорнобильська АЕС Чорнобиль блекаут ЧАЕС Славутич
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
