ЧАЭС осталась без электроснабжения после атаки РФ

ЧАЭС. Фото иллюстративное: Главком

В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич без электроснабжения остались объекты Чернобыльской атомной электростанции. Повреждение привело к аварийной ситуации на стратегически важном объекте, что угрожает ядерной безопасности.

Об этом сообщил Официальный канал Министерства энергетики Украины.

В Киевской области российские войска атаковали энергетический объект, что привело к серьезным перебоям в Славутиче и обесточиванию ЧАЭС. Наиболее опасным является отключение Нового безопасного конфайнмента, который предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас энергетики и аварийные бригады работают над восстановлением поставок.

Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", —говорится в сообщении.

Специалисты срочно принимают меры, чтобы стабилизировать работу станции и восстановить ее питание. По информации Министерства энергетики, на месте работают специальные аварийные бригады, которые координируют свои действия с местными властями и международными партнерами. Энергетическая инфраструктура продолжает оставаться главной мишенью для российских атак.

Напомним, что российские войска усиливают атаки на украинские города и из-за обстрелов 1 октября часть Черниговщины осталась без света, а также существует угроза перебоев с водоснабжением.

Ранее мы также информировали, что на временно оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре из-за действий россиян станция работает только на резервных генераторах, и МАГАТЭ подтвердило существование прямой угрозы ядерной безопасности.