Россияне поразили подстанцию в Славутиче - какие последствия

Российские войска усиливают атаки на украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре осенью. Так, 1 октября часть жителей Черниговской области осталась без электроснабжения. Из-за обстрелов также могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram в среду, 1 октября.

Россияне поразили подстанцию в Славутиче

Глава ОВА отметил, что аварийные службы уже работают над восстановлением электроснабжения. Вражеская атака продолжается.

В Черниговводоканале проинформировали, что в городе зафиксированы перебои с электроснабжением, что может повлиять и на подачу воды на верхние этажи многоэтажек.

Жителям рекомендуют по возможности набирать воду на нижних этажах, в случае неисправностей обращаться в ЖЭКи, а также помогать соседям, которые не имеют доступа к воде.

Напомним, что глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что в течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область.

Кроме того, российские оккупанты нанесли массированный удар по Харьковской области.