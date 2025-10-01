Відео
Головна Новини дня Частина Чернігівщини опинилася без світла через удар РФ

Частина Чернігівщини опинилася без світла через удар РФ

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 18:30
Росіяни уразили підстанцію у Славутичі - які наслідки
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Російські війська посилюють атаки на українські міста, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі восени. Так, 1 жовтня частина мешканців Чернігівської області залишилася без електропостачання. Через обстріли також можуть виникнути проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram у середу, 1 жовтня.

Голова ОВА зазначив, що аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання. Ворожа атака продовжується.

У Чернігівводоканалі поінформували, що в місті зафіксовані перебої з електропостачанням, що може вплинути й на подачу води на верхні поверхи багатоповерхівок.

Жителям рекомендують за можливості набирати воду на нижніх поверхах, у разі несправностей звертатися до ЖЕКів, а також допомагати сусідам, які не мають доступу до води.

Нагадаємо, що очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що протягом доби російські війська масовано атакували Запорізьку область

Крім того, російські окупанти завдали масованого удару по Харківській області.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
