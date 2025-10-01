Відео
Головна Новини дня Блекаут на ЧАЕС — Зеленський оцінив наслідки знеструмлення

Блекаут на ЧАЕС — Зеленський оцінив наслідки знеструмлення

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 22:55
Блекаут на ЧАЕС — Зеленський оцінив наслідки знеструмлення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У середу, 1 жовтня, внаслідок російського удару по енергетичній підстанції у Славутичі понад три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції. Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки атаки.

Про це український лідер написав у Telegram.

Блекаут на ЧАЕС — Зеленський оцінив наслідки знеструмлення - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Що сталося на ЧАЕС 1 жовтня

За словам Президента, серед постраждалих обʼєктів — нове укриття, яке захищає навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока після катастрофи 1986 року, а також сховище для відпрацьованого ядерного палива, де зберігається понад 80% усіх накопичених відпрацьованих паливних збірок, загальною вагою понад 3250 тонн.

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни не могли не розуміти наслідків такого удару по енергооб'єкту Чернігівщини і що він був цілеспрямованим. За його словами, для атаки було задіяно понад 20 дронів, частину яких вдалося збити, проте хвилева атака ускладнила захист обʼєктів.

"Водночас восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції, що розпочався через російські обстріли в районі станції. І росіяни не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС, яке мало б функціонувати безперервно в нормальних умовах", — написав він. 

Зеленський підкреслив, що дії країни-агресора створюють серйозну загрозу радіаційних інцидентів, використовуючи "слабку позицію МАГАТЕ та глобальної уваги".

Президент закликав міжнародне співтовариство — країни Європи, США, "Групу семи" та "Групу двадцяти" — рішуче реагувати, захищати життя та чинити тиск на Росію, щоб припинити удари по обʼєктах української енергетики та атомних станцій.

Нагадаємо, що 1 жовтня внаслідок атак значна частина Чернігівщини залишилася без електропостачання, а місцеві жителі також опинилися під загрозою перебоїв із водопостачанням.

Після цього в Міненерго заявило, що через російський обстріл енергетичних об’єктів у Славутичі електропостачання припинилося на ключових об’єктах Чорнобильської атомної станції. Це спричинило аварійну ситуацію на стратегічно важливому об’єкті, підвищивши ризики для ядерної безпеки.

Володимир Зеленський Чернігівська область війна в Україні ЧАЕС Славутич
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
