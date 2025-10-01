Видео
Главная Новости дня Блэкаут на ЧАЭС — Зеленский оценил последствия обесточивания

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 22:55
Блэкаут на ЧАЭС - Зеленский оценил последствия обесточивания
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В среду, 1 октября, в результате российского удара по энергетической подстанции в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия атаки.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Читайте также:
Блэкаут на ЧАЭС — Зеленский оценил последствия обесточивания - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что произошло на ЧАЭС 1 октября

По словам Президента, среди пострадавшими объектами  — новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока после катастрофы 1986 года, а также хранилище для отработанного ядерного топлива, где хранится более 80% всех накопленных отработанных топливных сборок, общим весом более 3250 тонн.

Владимир Зеленский отметил, что россияне не могли не понимать последствий такого удара по энергообъекту Черниговщины и что он был целенаправленным. По его словам, для атаки было задействовано более 20 дронов, часть которых удалось сбить, однако волновая атака усложнила защиту объектов.

"В то же время восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции, который начался из-за российских обстрелов в районе станции. И россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно функционировать непрерывно в нормальных условиях", — написал он.

Зеленский подчеркнул, что действия страны-агрессора создают серьезную угрозу радиационных инцидентов, используя "слабую позицию МАГАТЭ и глобального внимания".

Президент призвал международное сообщество — страны Европы, США, "Группу семи" и "Группу двадцати" — решительно реагировать, защищать жизни и оказывать давление на Россию, чтобы прекратить удары по объектам украинской энергетики и атомных станций.

Напомним, что 1 октября в результате атак значительная часть Черниговщины осталась без электроснабжения, а местные жители также оказались под угрозой перебоев с водоснабжением.

После этого в Минэнерго заявило, что из-за российского обстрела энергетических объектов в Славутиче электроснабжение прекратилось на ключевых объектах Чернобыльской атомной станции. Это повлекло аварийную ситуацию на стратегически важном объекте, повысив риски для ядерной безопасности.

Владимир Зеленский Черниговская область война в Украине ЧАЭС Славутичь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
