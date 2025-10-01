Видео
В Минэнерго сообщили об уровне радиации на ЧАЭС

В Минэнерго сообщили об уровне радиации на ЧАЭС

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 23:19
Уровень радиации на ЧАЭС – что говорят в Минэнерго
Чернобыльская АЭС. Фото: commons.wikimedia

Электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС полностью восстановлено. Ранее станция оставались без тока из-за вражеского обстрела в Славутиче.

Об этом сообщает министр энергетики Светлана Гринчук в среду, 1 октября.

Читайте также:
В Минэнерго сообщили об уровне радиации на ЧАЭС - фото 1
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Ситуация на ЧАЭС

Ситуация на станции под контролем, уровень радиации не превышает допустимых норм, а угрозы для населения нет.

"Спасибо нашим энергетикам за молниеносную и эффективную работу! Ваш труд — это безопасность для всей Украины и Европы", — подчеркнула Гринчук, отметив усилия команд, которые ликвидировали последствия обстрела.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия обесточивания на ЧАЭС из-за удара РФ по энергетической подстанции в Славутиче.

До этого в Министерстве энергетики Украины рассказали, что повреждение из-за атаки РФ привело к аварийной ситуации на стратегически важном объекте, что угрожает ядерной безопасности.

Минэнерго обстрелы война в Украине ЧАЭС Светлана Гринчук
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
