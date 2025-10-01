Уровень радиации на ЧАЭС – что говорят в Минэнерго

В Минэнерго сообщили об уровне радиации на ЧАЭС
Электроснабжение на объектах Чернобыльской АЭС полностью восстановлено. Ранее станция оставались без тока из-за вражеского обстрела в Славутиче.
Об этом сообщает министр энергетики Светлана Гринчук в среду, 1 октября.
Ситуация на ЧАЭС
Ситуация на станции под контролем, уровень радиации не превышает допустимых норм, а угрозы для населения нет.
"Спасибо нашим энергетикам за молниеносную и эффективную работу! Ваш труд — это безопасность для всей Украины и Европы", — подчеркнула Гринчук, отметив усилия команд, которые ликвидировали последствия обстрела.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия обесточивания на ЧАЭС из-за удара РФ по энергетической подстанции в Славутиче.
До этого в Министерстве энергетики Украины рассказали, что повреждение из-за атаки РФ привело к аварийной ситуации на стратегически важном объекте, что угрожает ядерной безопасности.
