Люди купують фрукти на базарі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Підстав для різкого подорожчання всього продуктового кошика в Україні наразі немає. Виробництва основних сільськогосподарських культур і тваринницької продукції достатньо для забезпечення внутрішнього ринку. Водночас окремі продукти можуть дорожчати через інфляцію, зростання вартості пального та витрат на зберігання врожаю.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Чи подорожчають продукти в Україні

Під час розмови журналістка запитала про прогнози експертів щодо можливого подорожчання молочної продукції на 25%, а хліба — на 5% протягом найближчого місяця. У відповідь Висоцький пояснив, що інфляційне зростання цін можливе, однак передумов для різкого подорожчання всього продуктового кошика немає.

За словами посадовця, цьогоріч обсяги виробництва основних сільськогосподарських культур і продукції тваринництва достатні, щоб забезпечити потреби внутрішнього ринку. Тому дефіциту продукції, який міг би спричинити загальне структурне зростання цін, не очікується.

Водночас на вартість продуктів впливають інфляційні чинники, зокрема подорожчання пального та доступу до енергетики. Також мають значення сезонні витрати: після збору врожаю продукцію потрібно зберігати, а це потребує додаткових коштів.

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"Інфляційні подорожчання можуть бути. З чим вони пов’язані? Дорожчає паливо, доступ до енергетики. Але чи є передумови, які створили б структурні подорожчання? Їх немає, тому що виробництва основних культур і тваринницької продукції цього року достатньо, щоб забезпечити внутрішній ринок", — пояснив Висоцький.

Які продукти в Україні подешевшали

Водночас за словами посадовця, ціни на деякі продукти вже знизилися порівняно з минулим роком. Як приклад він навів свинину, а також зазначив, що дешевшою стала й частина іншої продукції тваринництва.

Таким чином, попри можливе інфляційне зростання вартості окремих товарів, підстав для різкого подорожчання всього продуктового кошика, за оцінкою Висоцького, немає.

Новини.LIVE інформували, що економіст Олексій Кущ попередив, що через російські удари по українських підприємствах вітчизняні продукти можуть поступово витіснятися імпортними. Зокрема, замість української курятини та яєць у магазинах може побільшати польської продукції. За даними експерта, за січень — жовтень 2026 року імпорт України становив 84 млрд доларів, тоді як експорт — лише 32 млрд доларів.

Також ми писали, що наприкінці вересня 2026 року міністр аграрної політики Тарас Висоцький прогнозував подорожчання базового продуктового кошика в Україні приблизно на 3%. На ціни впливають зміни в логістиці та перехід торгівельних мереж на використання менших складів. Додатковим чинником стають перебої з електроенергією, робота генераторів і витрати на дизельне пальне.