Продукти в магазині. Фото ілюстративне: facebook.com/silpo

Економіст Олексій Кущ попередив, що через зміну тактики російських атак українські продукти на полицях магазинів можуть поступово витіснятися іноземними аналогами. За словами експерта, удари по вітчизняних виробничих потужностях загрожують не лише скороченням випуску товарів, а й посиленням залежності країни від імпорту та зовнішнього фінансування.

Про це фінансовий аналітик розповів в ефірі проєкту "Світ на зламі" на Новини.LIVE.

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Українські продукти можуть замінити імпортними

Кущ заявив, що Росія поступово змінює пріоритети своїх атак. Якщо раніше основними цілями були енергетична, транспортна та логістична інфраструктура, то тепер під ударами дедалі частіше опиняються виробничі підприємства.

За словами економіста, це може змінити асортимент товарів у торговельних мережах. Зокрема, замість української курятини та яєць магазини можуть активніше продавати польську продукцію. При цьому йдеться не обов'язково про повне зникнення вітчизняних товарів, а про поступове збільшення частки імпорту.

За наведеними Кущем даними, протягом січня–жовтня 2026 року Україна імпортувала товарів на 84 млрд доларів, тоді як експорт становив лише 32 млрд доларів.

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Найбільшим постачальником став Китай, звідки надійшло продукції на 26 млрд доларів. Польща посіла друге місце з показником близько 6 млрд доларів. Приблизно такий самий обсяг імпорту припав на Німеччину.

На думку Куща, руйнування підприємств призводитиме до скорочення внутрішнього виробництва, зниження валового внутрішнього продукту та зменшення податкових надходжень. Водночас потреба в закупівлі іноземних товарів зростатиме.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що українські супермаркети оновили ціни на курячі яйця.

Також Новини.LIVE писав, що компанія "Віктор і К", яка виробляє продукцію під брендом "Королівський смак", оголосила про вимушену зупинку виробництва. Причинами стали постійні перебої з електропостачанням і загроза обстрілів.