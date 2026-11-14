Импорт может вытеснить украинские продукты из магазинов: экономист
Экономист Алексей Кущ предупредил, что из-за изменения тактики российских атак украинские продукты на полках магазинов могут постепенно вытесняться иностранными аналогами. По словам эксперта, удары по отечественным производственным мощностям угрожают не только сокращением выпуска товаров, но и усилением зависимости страны от импорта и внешнего финансирования.
Об этом финансовый аналитик рассказал в эфире проекта "Світ на зламі" на Новини.LIVE.
Украинские продукты могут заменить импортными
Кущ заявил, что Россия постепенно меняет приоритеты своих атак. Если раньше основными целями были энергетическая, транспортная и логистическая инфраструктура, то теперь под ударами все чаще оказываются производственные предприятия.
По словам экономиста, это может изменить ассортимент товаров в торговых сетях. В частности, вместо украинской курятины и яиц магазины могут активнее продавать польскую продукцию. При этом речь идет не обязательно о полном исчезновении отечественных товаров, а о постепенном увеличении доли импорта.
По приведенным Кущем данным, в течение января–октября 2026 года Украина импортировала товаров на 84 млрд долларов, тогда как экспорт составил лишь 32 млрд долларов.
Крупнейшим поставщиком стал Китай, откуда поступило продукции на 26 млрд долларов. Польша заняла второе место с показателем около 6 млрд долларов. Примерно такой же объем импорта пришелся на Германию.
По мнению Куща, разрушение предприятий будет приводить к сокращению внутреннего производства, снижению валового внутреннего продукта и уменьшению налоговых поступлений. В то же время потребность в закупке иностранных товаров будет расти.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что украинские супермаркеты обновили цены на куриные яйца.
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