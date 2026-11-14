Продукты в магазине. Фото иллюстративное: facebook.com/silpo

Экономист Алексей Кущ предупредил, что из-за изменения тактики российских атак украинские продукты на полках магазинов могут постепенно вытесняться иностранными аналогами. По словам эксперта, удары по отечественным производственным мощностям угрожают не только сокращением выпуска товаров, но и усилением зависимости страны от импорта и внешнего финансирования.

Об этом финансовый аналитик рассказал в эфире проекта "Світ на зламі" на Новини.LIVE.

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Украинские продукты могут заменить импортными

Кущ заявил, что Россия постепенно меняет приоритеты своих атак. Если раньше основными целями были энергетическая, транспортная и логистическая инфраструктура, то теперь под ударами все чаще оказываются производственные предприятия.

По словам экономиста, это может изменить ассортимент товаров в торговых сетях. В частности, вместо украинской курятины и яиц магазины могут активнее продавать польскую продукцию. При этом речь идет не обязательно о полном исчезновении отечественных товаров, а о постепенном увеличении доли импорта.

По приведенным Кущем данным, в течение января–октября 2026 года Украина импортировала товаров на 84 млрд долларов, тогда как экспорт составил лишь 32 млрд долларов.

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Крупнейшим поставщиком стал Китай, откуда поступило продукции на 26 млрд долларов. Польша заняла второе место с показателем около 6 млрд долларов. Примерно такой же объем импорта пришелся на Германию.

По мнению Куща, разрушение предприятий будет приводить к сокращению внутреннего производства, снижению валового внутреннего продукта и уменьшению налоговых поступлений. В то же время потребность в закупке иностранных товаров будет расти.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что украинские супермаркеты обновили цены на куриные яйца.

Также Новини.LIVE писал, что компания "Виктор и К", которая производит продукцию под брендом "Королевский вкус", объявила о вынужденной остановке производства. Причинами стали постоянные перебои с электроснабжением и угроза обстрелов.