Люди покупают фрукты на рынке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Оснований для резкого подорожания всей корзины продуктов в Украине пока нет. Объем производства основных сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции достаточен для обеспечения внутреннего рынка. В то же время отдельные продукты могут дорожать из-за инфляции, роста стоимости топлива и затрат на хранение урожая.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Подорожают ли продукты в Украине

В ходе беседы журналистка поинтересовалась прогнозами экспертов относительно возможного подорожания молочной продукции на 25%, а хлеба — на 5% в течение ближайшего месяца. В ответ Высоцкий пояснил, что инфляционный рост цен возможен, однако предпосылок для резкого подорожания всей продуктовой корзины нет.

По словам чиновника, в этом году объемы производства основных сельскохозяйственных культур и продукции животноводства достаточны для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Поэтому дефицита продукции, который мог бы привести к общему структурному росту цен, не ожидается.

В то же время на стоимость продуктов влияют инфляционные факторы, в частности подорожание топлива и доступа к энергетике. Также имеют значение сезонные расходы: после сбора урожая продукцию нужно хранить, а это требует дополнительных средств.

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"Инфляционное подорожание возможно. С чем оно связано? Подорожало топливо, доступ к энергоресурсам. Но есть ли предпосылки, которые могли бы привести к структурному росту цен? Их нет, потому что производства основных культур и животноводческой продукции в этом году достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок", — пояснил Высоцкий.

Какие продукты в Украине подешевели

В то же время, по словам чиновника, цены на некоторые продукты уже снизились по сравнению с прошлым годом. В качестве примера он привел свинину, а также отметил, что подешевела и часть другой продукции животноводства.

Таким образом, несмотря на возможный инфляционный рост стоимости отдельных товаров, оснований для резкого подорожания всей продуктовой корзины, по оценке Высоцкого, нет.

Новини.LIVE сообщали, что экономист Алексей Кущ предупредил: из-за российских ударов по украинским предприятиям отечественные продукты могут постепенно вытесняться импортными. В частности, вместо украинской курятины и яиц в магазинах может стать больше польской продукции. По данным эксперта, за январь — октябрь 2026 года импорт Украины составил 84 млрд долларов, тогда как экспорт — лишь 32 млрд долларов.

Также мы писали, что в конце сентября 2026 года министр аграрной политики Тарас Высоцкий прогнозировал подорожание базовой продуктовой корзины в Украине примерно на 3%. На цены влияют изменения в логистике и переход торговых сетей на использование более компактных складов. Дополнительным фактором становятся перебои с электроэнергией, работа генераторов и расходы на дизельное топливо.