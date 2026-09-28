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Главная Новости дня В Украине прогнозируют рост цен на основные продукты

В Украине прогнозируют рост цен на основные продукты

Ua ru
28 сентября 2026 00:06
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Кабмин прогнозирует подорожание продовольственной корзины на 3 процента
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Фото: facebook.com/VysotskyiTaras

Базовая продуктовая корзина в Украине может подорожать примерно на 3% из-за изменений в логистике и перехода торговых сетей на небольшие склады. Дополнительное давление на цены могут создать проблемы в энергетике и необходимость использовать генераторы.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкий.

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Супермаркет Varus. Фото: vezha.ua

Продукты могут подорожать

По словам Высоцкого, одним из факторов роста стоимости базовой продуктовой корзины станет перестройка логистики. Изменение привычных цепочек поставок и переход ритейлеров на использование небольших складов увеличивают расходы бизнеса.

Министр считает, что этот фактор может добавить около 3% к стоимости базовой продуктовой корзины. При этом значительно более серьезным риском остается ситуация в энергетическом секторе.

В случае блэкаутов магазинам, складам и другим предприятиям придется активнее использовать генераторы. Расходы на их работу бизнес будет вынужден учитывать в конечной стоимости товаров.

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Дизель может дополнительно повлиять на цены

Ситуацию осложняет стоимость топлива. Высоцкий обратил внимание, что во время предыдущих периодов массового использования генераторов дизельное топливо на мировом рынке стоило существенно дешевле.

"Тогда стоимость дизеля была на 40, 50, 60% ниже. Поэтому этот фактор тоже может повлиять", — добавил Высоцкий.

Напомним, ранее финансовый аналитик Алексей Кущ предложил снизить НДС на хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, масло, муку и крупы до 5–8%.

Также Новини.LIVE писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16069, предусматривающий снижение НДС на ряд социально значимых товаров. В частности, ставку для базовых продуктов предлагают установить на уровне 5%, а для лекарств снизить с нынешних 7% до 5%.

продукты Минагро цены в Украине цены на продукты Тарас Высоцкий
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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