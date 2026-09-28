Кабмін прогнозує подорожчання продуктового кошика на 3 відсотки

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Фото: facebook.com/VysotskyiTaras

Базовий продуктовий кошик в Україні може подорожчати приблизно на 3% через зміни в логістиці та перехід торговельних мереж на малі склади. Додатковий тиск на ціни можуть створити проблеми в енергетиці та необхідність використовувати генератори.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Супермакет Varus. Фото: vezha.ua

Продукти можуть подорожчати

За словами Висоцького, одним із факторів зростання вартості базового продуктового кошика стане перебудова логістики. Зміна звичних ланцюгів постачання та перехід ритейлерів на використання менших складів збільшують витрати бізнесу.

Міністр вважає, що цей фактор може додати близько 3% до вартості базового продуктового кошика. При цьому значно серйознішим ризиком залишається ситуація в енергетичному секторі.

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У разі блекаутів магазинам, складам та іншим підприємствам доведеться активніше використовувати генератори. Витрати на їхню роботу бізнес буде змушений враховувати в кінцевій вартості товарів.

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Дизель може додатково вплинути на ціни

Ситуацію ускладнює вартість пального. Висоцький звернув увагу, що під час попередніх періодів масового використання генераторів дизельне пальне на світовому ринку коштувало суттєво дешевше.

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"Тоді вартість дизеля була на 40, 50, 60% меншою. Тому цей фактор теж може вплинути", — пояснив Висоцький.

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Олексій Кущ запропонував знизити ПДВ на хліб, молоко, яйця, овочі, фрукти, олію, борошно та крупи до 5–8%.

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Також Новини.LIVE писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, який передбачає зниження ПДВ на низку соціально значущих товарів. Зокрема, ставку для базових продуктів пропонують встановити на рівні 5%, а для ліків зменшити з нинішніх 7% до 5%.