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Головна Новини дня У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців

У Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 00:50
Увечері 30 червня 2026 року в Миколаєві внаслідок стрілянини загинули двоє іноземців
Місце стрілянини. Фото: Поліція Миколаївської області

Увечері у вівторок, 30 червня, на проспекті Героїв України в Миколаєві сталася стрілянина. Під час руху автівки Opel пролунало декілька пострілів — після них автомобіль виїхав на регульоване перехресті. Є загиблі.

Про це повідомили в Поліції Миколаївської області, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про стрілянину в Миколаєві ввечері 30 червня

За попередньою інформацією, в Opel перебували троє громадян інших країн. Двоє чоловіків загинули, а третього учасника інциденту затримали поліцейські. Зброю з автомобіля вилучили.

Затримання причетного до стрілянини
Затримання учасника стрілянини. Фото: Поліція Миколаївської області

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські, криміналісти та оперативники працюють на місці смертельної стрілянини та встановлюють усі її обставини.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомляв, що в місті Штаде на півночі Німеччини 29 червня чоловік відкрив стрілянину в закладі соціального обслуговування для молоді. Четверо жінок і чоловік загинули на місці. Ще один поранений помер у лікарні. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію Україну писав, що в Ужгороді чоловік забарикадувався разом із дружиною та п'ятирічною дитиною в будинку. Зловмисник погрожував жінці пістолетом. Порушника затримали та помістили до СІЗО.

стрілянина Миколаїв загиблі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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