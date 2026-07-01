Вечером 30 июня 2026 года в Николаеве в результате перестрелки погибли двое иностранцев

Место стрельбы. Фото: Полиция Николаевской области

Вечером во вторник, 30 июня, на проспекте Героев Украины в Николаеве произошла стрельба. Во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов — после них автомобиль выехал на регулируемый перекресток. Есть погибшие.

Об этом сообщили в Полиции Николаевской области, передает Новини.LIVE.

Что известно о стрельбе в Николаеве вечером 30 июня

По предварительной информации, в Opel находились трое граждан других стран. Двое мужчин погибли, а третьего участника инцидента задержали полицейские. Оружие из автомобиля изъяли.

Задержание участника перестрелки. Фото: Полиция Николаевской области

В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия. Полицейские, криминалисты и оперативники работают на месте смертельной стрельбы и устанавливают все ее обстоятельства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters сообщал, что в городе Штаде на севере Германии 29 июня мужчина открыл стрельбу в учреждении социального обслуживания для молодежи. Четыре женщины и мужчина погибли на месте. Еще один раненый скончался в больнице.

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