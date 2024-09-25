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У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед

25 вересня 2024 12:44
Галина Шподарева - редактор
У Миколаєві велосипедист збив дитину-квадробера
Патрульна поліція на місці ДТП. Фото ілюстративне: патрульні поліція Дніпропетровської області
Галина Шподарева - редактор

У Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі дитини-квадробера. Підліток у масці тварини вистрибнув на проїжджу частину під колеса велосипеда. 

Про аварію повідомляють місцеві пабліки. 

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Як повідомляють у соцмережах, аварія сталася на півострові Аляуди у Миколаєві 24 вересня.

Дитина-квадробер у масці тварини, яка сиділа на узбіччі, раптово вистрибнула на проїжджу частину та потрапила просто під колеса велосипедиста. 

Офіційних коментарів від поліції регіону не надходило. 

У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед - фото 1

Квадробіка — це новий тренд субкультури, що поєднує фізичну активність з імітацією рухів й звуків різних тварин, як свійських, так і диких. Країна походження — США. Маски тварин на обличчі та імітація їхньої поведінки — головні ознаки квадробінга. Діти бігають навприсядки, стрибають, гавкають, нападають один на одного. І це все — у рамках гри. 

Новини.LIVE раніше розповідали, квадроберів в Україні вже можна побачити не лише в соцмережах, а й на вулицях. У Києві перехожі зняли відео, як двоє дітей в масках і з хвостами бігали по галявині та між дерев. 

Також ми писали, що сьогодні в Україні діти з розладом у спектрі аутизму мають можливість навчатись у закладі загальної освіти, але є труднощі на шляху інтеграції дитини у спектрі в суспільне життя. Психологи розповіли надважливі етапи адаптації дітей у спектрі в соціум. 

ДТП діти аварія Миколаїв велосипедист

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