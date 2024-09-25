У Миколаєві велосипедист збив дитину-квадробера

Патрульна поліція на місці ДТП. Фото ілюстративне: патрульні поліція Дніпропетровської області

У Миколаєві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі дитини-квадробера. Підліток у масці тварини вистрибнув на проїжджу частину під колеса велосипеда.

Про аварію повідомляють місцеві пабліки.

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Як повідомляють у соцмережах, аварія сталася на півострові Аляуди у Миколаєві 24 вересня.

Дитина-квадробер у масці тварини, яка сиділа на узбіччі, раптово вистрибнула на проїжджу частину та потрапила просто під колеса велосипедиста.

Офіційних коментарів від поліції регіону не надходило.

Квадробіка — це новий тренд субкультури, що поєднує фізичну активність з імітацією рухів й звуків різних тварин, як свійських, так і диких. Країна походження — США. Маски тварин на обличчі та імітація їхньої поведінки — головні ознаки квадробінга. Діти бігають навприсядки, стрибають, гавкають, нападають один на одного. І це все — у рамках гри.

Новини.LIVE раніше розповідали, квадроберів в Україні вже можна побачити не лише в соцмережах, а й на вулицях. У Києві перехожі зняли відео, як двоє дітей в масках і з хвостами бігали по галявині та між дерев.

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