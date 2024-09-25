В Николаеве велосипедист сбил ребенка-квадробера

Патрульная полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное: патрульная полиция Днепропетровской области

В Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-квадробера. Подросток в маске животного выпрыгнул на проезжую часть под колеса велосипеда.

Об аварии сообщают местные паблики.

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Как сообщают в соцсетях, авария произошла на полуострове Аляуды в Николаеве 24 сентября.

Ребенок-квадробер в маске животного, сидевший на обочине, внезапно выпрыгнул на проезжую часть и попал прямо под колеса велосипедиста.

Официальные комментарии от полиции региона не поступали.

Квадробика — это новый тренд субкультуры, сочетающий физическую активность с имитацией движений и звуков разных животных, как домашних, так и диких. Страна происхождения — США. Маски животных на лице и имитация их поведения — главные признаки квадробинга. Дети бегают на четвереньках, прыгают, лают, нападают друг на друга. И это все — в рамках игры.

Новини.LIVE ранее рассказывали, квадроберов в Украине уже можно увидеть не только в соцсетях, но и на улицах. В Киеве прохожие сняли видео, как двое детей в масках и с хвостами бегали по лужайке и между деревьями.

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