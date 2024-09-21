Що таке квадробінг і чи небезпечний він для дітей

Діти займаються квадробінгом. Фото: з відкритих джерел

Тренди Тік-Ток ніхто так швидко не підхоплює, як діти. Новим для Європи та України став квадробінг, коли підлітки одягають маски тварин та імітують їхню поведінку. Когось це забавляє, а когось лякає і насторожує. Бити на сполох починають батьки. Хоча не всі засуджують такі ігри.

Що таке квадробінг та чи нашкодить така гра дітям — розбиралося Новини.LIVE.

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Тренд квадробінгу

Маски тварин на обличчі та імітація їхньої поведінки — головні ознаки квадробінгу. Діти бігають на четвереньках, стрибають, гавкають, нападають одне на одного. І це все в рамках гри. Такі дійства можна побачити не лише в соцмережах, а і на вулицях. У Києві перехожі зняли відео, як двоє дітей в масках та з хвостами бігали по галявині та між дерев.

То звідки взявся квадробінг? Хоч підхопили цей тренд сучасні підлітки, але рух зародився ще у 70-их роках 20 століття у США. Крім того, у світі існує поняття квадробіки — спорту, який імітує біг риссю, галопом або стрибки у висоту. Всі рухи, як у тварин.

Змагання з квадробіки. Фото: з відкритих джерел

Здавалося б, що може лякати у грі, якщо це навіть всесвітньо відомий вид спорту. Та і маски тварин — не нове явище. Ще з дитинства дітям одягали хвостики лисичок у садочку, маски вовків тощо. І нікого не лякало, коли інколи діти імітували, як робить собака, кіт чи корова.

Дитячі костюми на святі в садочку. Фото: з відкритих джерел

Підлітки в масках тварин. Фото: з відкритих джерел

Чи є різниця, коли поведінку тварин імітує мала дитина і підліток, Новини.LIVE пояснила психологиня Оксана Сідун.

"Якщо дивтися якісь плюси-бонуси. то це гарно розвиває акторські здібності. По-друге, дорослих завжди лякає все, з чим вони не стикалися в підлітковому віці. Якщо явище нове, то страх стосовно нього виникає. Тут дорослі намагаються контролювати поведінку підлітка і регулювати, що добре робити, а що ні", — зазначила психолог.

Бити на сполох починають ті, кого бентежать наслідки таких ігор — коли діти ніби переходять межу і починають їсти корм для котів та собак. Батьки переймаються за здоров'я дітей і за їхню психіку. І на думку психолога — дарма.

"Звісно, є різні прояви — імітувати, що вони їдять корм і ходять на серветочку. Але це можна віднести до класики підліткової поведінки, коли ти переховуєшся за якосюсь маскою. Навіть підлітки схильні до поведінки демонстративного складу, Крім демонстартивності, в підлітковому віці важливо приналежати до якоїсь групи", — додала психолог.

Діти в масках для гри. Фото: з відкритих джерел



Експертка більше радить батькам зрозуміти, що підлітковий вік проходить. А ще — попрацювати над тим, що саме не влаштовує — захоплення дитини чи відчуття сорому, яке переживають самі дорослі.

"Чим біьше батьки будуть звертати на це увагу, тим більше вони будуть фіксуватися на цьому. А купувати дітям корм зі словами, якщо ти тепер собака, то будеш їсти — це тоді насилля. Дитина буде переймати цей метод по відношенню до своїх дітей. Батьки і вчителі в цьому випадку не мають впливу на дитину, адже діти схильні довіряти в цьому віці блогерам та акторам", — підсумувала психолог.