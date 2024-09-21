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Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

21 сентября 2024 06:05
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Что такое квадробинг и опасен ли он для детей
Дети занимаются квадробингом. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Тренды Тик-Ток никто так быстро не подхватывает, как дети. Новым для Европы и Украины стал квадробинг, когда подростки одевают маски животных и имитируют их поведение. Кого-то это забавляет, а кого-то пугает и настораживает. Бить тревогу начинают родители. Хотя не все осуждают подобные игры.

Что такое квадробинг и навредит ли такая игра детям — разбиралось Новини.LIVE.

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Тренд квадробинга

Маски животных на лице и имитация их поведения — главные признаки квадробинга. Дети бегают на четвереньках, прыгают, лают, нападают друг на друга. И это всё — в рамках игры. Такие действия можно увидеть не только в соцсетях, но и на улицах. В Киеве прохожие сняли видео, как двое детей в масках и с хвостами бегали по лужайке и между деревьями.

Так откуда взялся квадробинг? Хоть подхватили этот тренд современные подростки, но движение зародилось еще в 70-х годах 20 века в США. Кроме того, в мире существует понятие квадробики — спорта, имитирующего бег рысью, галопом или прыжки в высоту. Все движения, как у животных.

спорт
Соревнования по квадробике. Фото: из открытых источников

Казалось бы, что может пугать в игре, если это даже всемирно известный вид спорта. Да и маски животных — не новое явление. Еще с детства детям одевали хвостики лисичек в садике, маски волков и т.д. И никого не пугало, когда дети иногда имитировали, как делает собака, кот или корова.

Дети в садике
Детские костюмы на празднике в садике.
Фото: из открытых источников
дети в масках
Подростки в масках животных.
Фото: из открытых источников

Есть ли разница, когда поведение животных имитирует малыш и подросток, Новини.LIVE объяснила психолог Оксана Сидун.

"Если смотреть какие-то плюсы-бонусы. то это хорошо развивает актерские способности. Во-вторых, взрослых всегда пугает все, с чем они не сталкивались в подростковом возрасте. Если явление новое, то страх по отношению к нему возникает. Здесь взрослые пытаются контролировать поведение подростка и регулировать , что хорошо делать, а что нет", — отметила психолог.

Бить тревогу начинают те, кого смущают последствия таких игр — когда дети словно переходят границу и начинают есть корм для кошек и собак. Родители переживают за здоровье детей и за их психику. И по мнению психолога — зря.

"Конечно, есть разные проявления имитировать, что они едят корм и ходят на салфетку. Но это можно отнести к классике подросткового поведения, когда ты скрываешься за какой-то маской. Даже подростки склонны к поведению демонстративного типа, Помимо демонстративности в подростковом возрасте важно принадлежать к какой-то группе", — добавила психолог.

квадробинг
Дети в масках для игры. Фото: из открытых источников


Эксперт больше советует родителям понять, что подростковый возраст проходит. А еще — поработать над тем, что не устраивает — увлечение ребенка или чувство стыда, которое переживают сами взрослые.

"Чем больше родители будут обращать на это внимание, тем больше они будут фиксироваться на этом. А покупать детям корм со словами, если ты теперь собака, то будешь есть это тогда насилие. Ребенок будет перенимать этот метод по отношению к своим детям. Родители и учителя в этом случае не оказывают влияния на ребенка, ведь дети склонны доверять в этом возрасте блогерам и актерам", — подытожила психолог.

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