У Тернополі водійка збила 13-річного хлопчика на велосипеді

Місце ДТП у Тернополі. Фото: Національна поліція

У Тернополі водійка на пішохідному переході збила на смерть дитину на велосипеді. Хлопчик 13 років у важкому стані був доправлений до медичного закладу, але він не вижив.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області у понеділок, 23 вересня.

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"За попередніми даними, неповнолітній потерпілий переїжджав нерегульований пішохідний перехід на велосипеді. У цей момент водійка Volkswagen Tiguan проїжджала дорогу, жінка не встигла вчасно загальмувати та наїхала на 13-річного велосипедиста", — йдеться в повідомленні.

Бригада екстреної медичної допомоги доправила школяра до лікарні. За годину в поліції повідомили, що хлопець помер в реанімації.

Правоохоронці взяли у водійки зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрили провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Також жінку можуть позбавити права керувати автомобілем на строк до трьох років.

Місце ДТП, в якому загинула дитина. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 21 вересня в Одесі сталася ДТП через їжачка. Водій загальмував, щоби не задавити тварину, і спричинив аварію.

Раніше смертельна ДТП сталася на трасі Одеса — Рені.