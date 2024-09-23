В Тернополе водитель сбила 13-летнего мальчика на велосипеде

Место ДТП в Тернополе. Фото: Национальная полиция

В Тернополе водитель на пешеходном переходе сбила насмерть ребенка на велосипеде. Мальчик 13 лет в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, но он не выжил.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области в понедельник, 23 сентября.

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"По предварительным данным, несовершеннолетний пострадавший переезжал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. В этот момент водитель Volkswagen Tiguan проезжала дорогу, женщина не успела вовремя затормозить и наехала на 13-летнего велосипедиста", — говорится в сообщении.

Бригада экстренной медицинской помощи доставила школьника в больницу. Через час в полиции сообщили, что парень скончался в реанимации.

Правоохранители взяли у водителя образцы крови для проверки содержания алкоголя. По факту ДТП открыли производство по нарушению правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Также женщину могут лишить права управлять автомобилем на срок до трех лет.

Место ДТП, в котором погиб ребенок. Фото: Национальная полиция

Напомним, 21 сентября в Одессе произошло ДТП из-за ежика. Водитель затормозил, чтобы не задавить животное, и вызвал аварию.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Одесса — Рени.