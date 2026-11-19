Кримський міст після удару. Фото: росЗМІ

У четвер, 19 листопада, у мережі оприлюднили супутниковий знімок Кримського мосту після серії ударів, на якому, за повідомленнями осінтерів, видно пошкодження автомобільної та залізничної частин переправи. Зокрема, йдеться про три пошкодження автомобільного полотна та ще два-три пошкодження залізничного полотна, яке атакували ракетами "Нептун".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Osint-проєкт "Дніпро".

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Супутниковий знімок Кримського мосту. Фото: Osint-проєкт "Дніпро"

Пошкодження Кримського мосту

На оприлюдненому чорно-білому зображенні показано ділянку Керченської переправи з арковою конструкцією та прилеглими прогонами.

За повідомленнями осінтерів, на знімку зафіксовано три ймовірні пошкодження автомобільного полотна та ще два-три — залізничного.

Ймовірно, залізничну частину мосту в ніч на 19 листопада могли атакувати українськими ракетами "Нептун".

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Що відомо про рух поїздів Кримським мостом

Попри повідомлення про можливі руйнування, Міністерство транспорту Росії заявило про відновлення залізничного сполучення через Керченську протоку.

За інформацією російського відомства, перший поїзд після відновлення руху вирушив із Тамані в напрямку окупованого Криму. При цьому залізничне сполучення, як стверджує Мінтранс РФ, наразі здійснюється лише однією колією.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Президент Володимир Зеленський назвав удари по Кримському мосту справедливою відповіддю на російські атаки.

Також Новини.LIVE писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав нові пошкодження Кримського мосту свідченням слабкості Росії. За його словами, удар по переправі став чітким попередженням для Москви.