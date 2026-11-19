Крымский мост после удара. Фото: российские СМИ

В четверг, 19 ноября, в сети опубликовали спутниковый снимок Крымского моста после серии ударов, на котором, по сообщениям OSINT-аналитиков, видны повреждения автомобильной и железнодорожной частей переправы. В частности, речь идет о трех повреждениях автомобильного полотна и еще двух-трех повреждениях железнодорожного полотна, которое атаковали ракетами "Нептун".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-проект "Днепр".

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Спутниковый снимок Крымского моста. Фото: OSINT-проект "Днепр"

Повреждения Крымского моста

На опубликованном черно-белом изображении показан участок Керченской переправы с арочной конструкцией и прилегающими пролетами.

По сообщениям OSINT-аналитиков, на снимке зафиксированы три предполагаемых повреждения автомобильного полотна и еще два-три — железнодорожного.

Предположительно, железнодорожную часть моста в ночь на 19 ноября могли атаковать украинскими ракетами "Нептун".

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Несмотря на сообщения о возможных разрушениях, Министерство транспорта России заявило о восстановлении железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

По информации российского ведомства, первый поезд после возобновления движения отправился из Тамани в направлении оккупированного Крыма. При этом железнодорожное сообщение, как утверждает Минтранс РФ, сейчас осуществляется только по одному пути.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что президент Владимир Зеленский назвал удары по Крымскому мосту справедливым ответом на российские атаки.

Также Новини.LIVE писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал новые повреждения Крымского моста свидетельством слабости России. По его словам, удар по переправе стал четким предупреждением для Москвы.