У мережі показали напад на лідера політичної опозиції Південної Кореї

Напад на лідера політичної опозиції Південної Кореї Лі Чже Мена. Фото: скриншот з відео

У Південній Кореї стався напад на опозиційного лідера Лі Чже Мена. Під час зустрічі з прихильниками невідомий чоловік вдарив його гострим предметом у шию.

Про це повідомляє Yonhap News Agancy.

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Напад на опозиційного лідера

За інформацією ЗМІ, напад стався о 10:27 за місцевим часом (о 3:27 за Києвом). Лі Чже Мен перебував із робочим візитом у місті Пусан.

Під час спілкування з прихильниками до нього наблизився чоловік з гострим предметом у руці, який вдарив його у шию. Це сталося в момент, коли навколо політика стояв натовп. Після нападу Лі Чже Мен схопився за шию, а нападника вклали на землю та затримали.

Опозиційного лідера доставили до лікарні через 20 хвилин після удару. Йому одразу надали допомогу. За словами лікарів, рана не становить небезпеки для життя, однак є побоювання через масову кровотечу з яремної вени.

Нагадаємо, у у Дніпрі пенсіонер просто серед вулиці вдарив ножем 15-річного хлопця, після чого пішов з місця злочину. Від отриманих травм підліток помер у лікарні.

Також ми писали, що у Києві чоловік напав на дитину, погрожуючи ножем, і забрав мобільний телефоном. Тепер нападник проведе за ґратами вісім років.

Додамо, 21 грудня, у Празі поліція підтвердила повідомлення про стрілянину в одному із закладів освіти. В результаті інциденту є поранені й загиблі.