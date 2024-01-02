В сети показали нападение на лидера политической оппозиции Южной Кореи

Нападение на лидера политической оппозиции Южной Кореи Ли Чже Мэна. Фото: скриншот с видео

В Южной Корее произошло нападение на оппозиционного лидера Ли Чже Мэна. Во время встречи с поклонниками неизвестный мужчина ударил его острым предметом в шею.

Об этом сообщает Yonhap News Agancy.

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Нападение на оппозиционного лидера

По информации СМИ, нападение произошло в 10:27 по местному времени (в 3:27 по Киеву). Ли Чже Мэн находился с рабочим визитом в городе Пусан.

Во время общения с поклонниками к нему приблизился мужчина с острым предметом в руке, который ударил его в шею. Это произошло в момент, когда вокруг политика стояла толпа. После нападения Ли Чже Мэн схватился за шею, а нападавшего уложили на землю и задержали.

Оппозиционный лидер был доставлен в больницу через 20 минут после удара. Ему сразу оказали помощь. По словам врачей, рана не представляет опасности для жизни, однако есть опасения из-за массового кровотечения из яремной вены.

Напомним, в Днепре пенсионер прямо среди улицы ударил ножом 15-летнего парня, после чего ушел с места преступления. От полученных травм подросток умер в больнице.

Также мы писали, что в Киеве мужчина напал на ребенка, угрожая ножом, и забрал мобильный телефон. Теперь нападающий проведет за решеткой восемь лет.

Добавим, 21 декабря, в Праге полиция подтвердила сообщение о стрельбе в одном из учебных заведений. В результате инцидента есть раненые и погибшие.