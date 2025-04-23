Атака РФ на Марганець — в Офісі Генпрокурора показали фото

Автобус після атаки дрона. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Російські війська вранці у середу, 23 квітня, атакували дроном-камікадзе Марганець Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинули дев'ять людей, багато поранених.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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Атака на Марганець 23 квітня

Сьогодні вранці РФ здійснила дронову атаку на автобус із працівниками підприємства у Марганці. Внаслідок обстрілу загинули дев'ять людей, кількість постраждалих збільшилася до 32 осіб.

Пошкоджений автобус. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Діра в стелі автобуса. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Також пошкоджено транспортний засіб. На місці атаки працюють екстрені служби та правоохоронці.

Пошкоджений автобус. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людей.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Марганці автобус із цивільними потрапив під обстріл РФ.

А в Херсоні через ворожу атаку на енергетичний об'єкт можуть ввести відключення світла.