Атака РФ на Марганець — в Офісі Генпрокурора показали фото

У Марганці зросла кількість поранених через удар — фото наслідків
Російські війська вранці у середу, 23 квітня, атакували дроном-камікадзе Марганець Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинули дев'ять людей, багато поранених.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
Атака на Марганець 23 квітня
Сьогодні вранці РФ здійснила дронову атаку на автобус із працівниками підприємства у Марганці. Внаслідок обстрілу загинули дев'ять людей, кількість постраждалих збільшилася до 32 осіб.
Також пошкоджено транспортний засіб. На місці атаки працюють екстрені служби та правоохоронці.
Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людей.
Нагадаємо, у Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Марганці автобус із цивільними потрапив під обстріл РФ.
А в Херсоні через ворожу атаку на енергетичний об'єкт можуть ввести відключення світла.
Читайте Новини.LIVE!