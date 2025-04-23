Атака РФ на Марганец — в Офисе Генпрокурора показали фото

Автобус после атаки дрона. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Российские войска утром в среду, 23 апреля, атаковали дроном-камикадзе Марганец Днепропетровской области. В результате обстрела погибли девять человек, много раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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Атака на Марганец 23 апреля

Сегодня утром РФ осуществила дроновую атаку на автобус с работниками предприятия в Марганце. В результате обстрела погибли девять человек, количество пострадавших увеличилось до 32 человек.

Поврежденный автобус. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Дыра в потолке автобуса. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Также повреждено транспортное средство. На месте атаки работают экстренные службы и правоохранители.

Поврежденный автобус. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Днепропетровской ОГА сообщили, что в Марганце автобус с гражданскими попал под обстрел РФ.

А в Херсоне из-за вражеской атаки на энергетический объект могут ввести отключение света.