Переговори у Лондоні 8 грудня - про що говорили лідери

У Макрона назвали головні теми перемовин у Лондоні
У понеділок, 8 грудня, у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Вони обговорили війну в України.
Про це повідомили у Єлисейському палаці.
Про що говорили на переговорах у Лондоні
За даними Парижа, лідер Франції вирушив до Лондона для участі у перемовинах з Президентом України.
За інформацією Єлисейського палацу, у зустрічі взяли участь Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини та президент Франції.
Перемови підтвердили "непохитну підтримку України" з боку партнерів, а також їхню "постійну прихильність до міцного та стійкого миру в Україні".
На зустрічі обговорювалися дві головні теми:
- надання Україні надійних гарантій безпеки;
- планування післявоєнного відновлення країни.
Нагадаємо, 8 грудня Зеленський вирушив з візитом до Лондона, де проведе декілька зустрічей з європейськими лідерами.
Крім того, глава держави оголосив про новий дипломатичний тиждень. За його словами, увагу приділять питанням безпеки та пакетами підтримки.
Читайте Новини.LIVE!