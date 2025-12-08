Переговори у Лондоні 8 грудня - про що говорили лідери

Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон, та Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

У понеділок, 8 грудня, у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Вони обговорили війну в України.

Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Про що говорили на переговорах у Лондоні

За даними Парижа, лідер Франції вирушив до Лондона для участі у перемовинах з Президентом України.

За інформацією Єлисейського палацу, у зустрічі взяли участь Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини та президент Франції.

Перемови підтвердили "непохитну підтримку України" з боку партнерів, а також їхню "постійну прихильність до міцного та стійкого миру в Україні".

На зустрічі обговорювалися дві головні теми:

надання Україні надійних гарантій безпеки;

планування післявоєнного відновлення країни.

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський вирушив з візитом до Лондона, де проведе декілька зустрічей з європейськими лідерами.

Крім того, глава держави оголосив про новий дипломатичний тиждень. За його словами, увагу приділять питанням безпеки та пакетами підтримки.