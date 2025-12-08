Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Макрона назвали головні теми перемовин у Лондоні

У Макрона назвали головні теми перемовин у Лондоні

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 19:27
Переговори у Лондоні 8 грудня - про що говорили лідери
Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон, та Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

У понеділок, 8 грудня, у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Вони обговорили війну в України.

Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Реклама
Читайте також:

Про що говорили на переговорах у Лондоні

За даними Парижа, лідер Франції вирушив до Лондона для участі у перемовинах з Президентом України.

За інформацією Єлисейського палацу, у зустрічі взяли участь Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини та президент Франції.

Перемови підтвердили "непохитну підтримку України" з боку партнерів, а також їхню "постійну прихильність до міцного та стійкого миру в Україні".

На зустрічі обговорювалися дві головні теми:

  • надання Україні надійних гарантій безпеки;
  • планування післявоєнного відновлення країни.

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський вирушив з візитом до Лондона, де проведе декілька зустрічей з європейськими лідерами.

Крім того, глава держави оголосив про новий дипломатичний тиждень. За його словами, увагу приділять питанням безпеки та пакетами підтримки.

Володимир Зеленський переговори Емманюель Макрон Лондон війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації