Переговоры в Лондоне 8 декабря - о чем говорили лидеры

У Макрона назвали главные темы переговоров в Лондоне
В понедельник, 8 декабря, в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Они обсудили войну в Украине.
Об этом сообщили в Елисейском дворце.
О чем говорили на переговорах в Лондоне
По данным Парижа, лидер Франции отправился в Лондон для участия в переговорах с Президентом Украины.
По информации Елисейского дворца, во встрече приняли участие Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и президент Франции.
Переговоры подтвердили "непоколебимую поддержку Украины" со стороны партнеров, а также их "постоянную приверженность к прочному и устойчивому миру в Украине".
На встрече обсуждались две главные темы:
- предоставление Украине надежных гарантий безопасности;
- планирование послевоенного восстановления страны.
Напомним, 8 декабря Зеленский отправился с визитом в Лондон, где проведет несколько встреч с европейскими лидерами.
Кроме того, глава государства объявил о новой дипломатической неделе. По его словам, внимание уделят вопросам безопасности и пакетам поддержки.
