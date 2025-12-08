Переговоры в Лондоне 8 декабря - о чем говорили лидеры

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, и Фридрих Мерц. Фото: Reuters

В понедельник, 8 декабря, в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Они обсудили войну в Украине.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Реклама

Читайте также:

О чем говорили на переговорах в Лондоне

По данным Парижа, лидер Франции отправился в Лондон для участия в переговорах с Президентом Украины.

По информации Елисейского дворца, во встрече приняли участие Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и президент Франции.

Переговоры подтвердили "непоколебимую поддержку Украины" со стороны партнеров, а также их "постоянную приверженность к прочному и устойчивому миру в Украине".

На встрече обсуждались две главные темы:

предоставление Украине надежных гарантий безопасности;

планирование послевоенного восстановления страны.

Напомним, 8 декабря Зеленский отправился с визитом в Лондон, где проведет несколько встреч с европейскими лидерами.

Кроме того, глава государства объявил о новой дипломатической неделе. По его словам, внимание уделят вопросам безопасности и пакетам поддержки.