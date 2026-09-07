У Маямі літак Amazon виїхав за межі смуги: є загиблі

Вантажний літак Amazon Prime Air, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Маямі. Фото: Reuters

У Маямі вантажний літак Amazon виїхав за межі злітно-посадкової смуги та загорівся після зіткнення з автомобілями. Внаслідок аварії загинули щонайменше п’ятеро людей, ще п’ятеро отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані. Через інцидент роботу міжнародного аеропорту Маямі тимчасово призупинили, що спричинило затримки та скасування рейсів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Associated Press та Reuters.

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Пошкоджені транспортні засоби після того, як літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Маямі. Фото: Reuters

Аварія літака Amazon у Маямі

Аварія сталася в неділю, 6 вересня, приблизно о 14:00 за місцевим часом у міжнародному аеропорту Маямі. Вантажний Boeing 767-300, який виконував рейс Prime Air 7598, прибув до Маямі із Сан-Хуана в Пуерто-Рико.

Після посадки літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги та перетнув дорогу, якою користуються працівники складів та інших підприємств поблизу аеропорту. Після цього повітряне судно зіткнулося з кількома автомобілями та загорілося.

Літак експлуатувала компанія 21 Air для Amazon. Після аварії літак зупинився біля дороги поруч із двома вантажівками.

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За словами начальника пожежної служби Рея Джадалли, аварія спричинила витік авіаційного пального та сильну пожежу. Пілот і другий пілот, а також кілька людей в автомобілях опинилися заблокованими.

На місці аварії працювали понад 60 підрозділів рятувальників і близько 200 співробітників екстрених служб. Рятувальники також боролися з витоком авіаційного пального.

Розслідування аварії

Причину аварії наразі не встановлено. Обставини інциденту розслідує Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB), а Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) також проводить перевірку.

Через аварію в аеропорту тимчасово призупинили польоти та закрили злітно-посадкові смуги й рульові доріжки. Це спричинило затримки та скасування рейсів. Згодом частину роботи аеропорту відновили.

В Amazon заявили, що шоковані трагедією та співпрацюють із представниками влади під час розслідування.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці серпня 2026 року біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пасажирський пором, на борту якого перебували майже 270 людей. Внаслідок аварії загинули щонайменше семеро людей, 237 пасажирів вдалося врятувати. Ще 24 людини можуть залишатися зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

Новини.LIVE також писали, що масштабна повінь на китайсько-непальському кордоні забрала життя щонайменше 586 людей, ще 2 478 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед тих, із ким досі немає зв’язку, є 56 громадян України, а рятувальникам вдалося врятувати понад 3 700 людей. Пошуково-рятувальні операції тривають, водночас зберігається загроза нових затоплень через ризик прориву високогірних озер.