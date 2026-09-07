В Майами самолет Amazon выехал за пределы полосы: есть погибшие

Грузовой самолет Amazon Prime Air, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами. Фото: Reuters

В Майами грузовой самолет Amazon выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся после столкновения с автомобилями. В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек, еще пять получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Из-за инцидента работа международного аэропорта Майами была временно приостановлена, что привело к задержкам и отменам рейсов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press и Reuters.

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Поврежденные транспортные средства после того, как самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Майами. Фото: Reuters

Авиакатастрофа самолета Amazon в Майами

Авария произошла в воскресенье, 6 сентября, примерно в 14:00 по местному времени в международном аэропорту Майами. Грузовой Boeing 767-300, выполнявший рейс Prime Air 7598, прибыл в Майами из Сан-Хуана в Пуэрто-Рико.

После посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и пересек дорогу, которой пользуются работники складов и других предприятий, расположенных рядом с аэропортом. После этого воздушное судно столкнулось с несколькими автомобилями и загорелось.

Самолет эксплуатировала компания 21 Air для Amazon. После аварии самолет остановился у дороги рядом с двумя грузовиками.

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По словам начальника пожарной службы Рэя Джадалли, авария привела к утечке авиационного топлива и сильному пожару. Пилот и второй пилот, а также несколько человек в автомобилях оказались заблокированными.

На месте аварии работали более 60 подразделений спасателей и около 200 сотрудников экстренных служб. Спасатели также боролись с утечкой авиационного топлива.

Расследование аварии

Причина аварии пока не установлена. Обстоятельства инцидента расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также проводит проверку.

Из-за аварии в аэропорту временно приостановили полеты и закрыли взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. Это привело к задержкам и отменам рейсов. Впоследствии часть работы аэропорта возобновили.

В Amazon заявили, что потрясены трагедией и сотрудничают с представителями властей в ходе расследования.

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