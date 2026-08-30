Паром у берегов Кипра перевернулся: есть погибшие

Спасение людей после того, как паром перевернулся у берегов Кипра. Фото: Reuters

У северного побережья Кипра перевернулся пассажирский паром, на борту которого находились почти 270 человек. В результате аварии погибли по меньшей мере семь человек, ещё 237 удалось спасти. Поиски 24 человек, которые могут оставаться без вести пропавшими, продолжаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.

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У берегов Кипра перевернулся паром с пассажирами: есть погибшие

Паром катамаранного типа следовал из порта Кирения, также известного как Гирне, на севере Кипра в турецкий порт Тасуджу в провинции Мерсин. По данным AP, судно столкнулось с неблагоприятными погодными условиями и начало набирать воду примерно через 15 минут после отправления.

Вскоре после этого с парома поступил сигнал о помощи. К месту происшествия прибыли спасательные службы, которым удалось спасти 237 человек. В то же время продолжается поисковая операция по поиску еще 24 человек.

По последним данным, в результате аварии погибли по меньшей мере семь человек. AP сообщает, что всего на борту находились почти 270 пассажиров и членов экипажа.

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Мэр Кирении Мурат Шенкул сообщил, что судно принадлежало паромной компании Filo Denizcilik. Паром затонул у побережья пляжа Диана на северном побережье Кипра.

По данным TRT, судно начало набирать воду примерно в 7,5 километрах от побережья. На видеозаписях с места происшествия видны люди в спасательных жилетах в воде вокруг перевернувшегося парома.

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