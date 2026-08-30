Пором біля Кіпру перекинувся: є загиблі

Порятунок людей після того, як пором перекинувся біля Кіпру. Фото: Reuters

Біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пасажирський пором, на борту якого перебували майже 270 людей. Унаслідок аварії загинули щонайменше семеро людей, ще 237 вдалося врятувати. Пошуки 24 людей, які можуть залишатися зниклими безвісти, тривають.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

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Біля Кіпру перекинувся пором із пасажирами: є загиблі

Пором катамаранного типу прямував із порту Кіренія, також відомого як Гірне, на півночі Кіпру до турецького порту Тасуджу в провінції Мерсін. За даними AP, судно зіткнулося з несприятливими погодними умовами та почало набирати воду приблизно через 15 хвилин після відправлення.

Невдовзі після цього з порома надійшов сигнал про допомогу. До місця події прибули рятувальні служби, яким вдалося врятувати 237 людей. Водночас пошукова операція триває щодо ще 24 людей.

За актуальними даними, внаслідок аварії загинули щонайменше семеро людей. AP повідомляє, що загалом на борту перебували майже 270 пасажирів і членів екіпажу.

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Мер Кіренії Мурат Шенкул повідомив, що судно належало поромній компанії Filo Denizcilik. Пором затонув біля узбережжя пляжу Діана на північному узбережжі Кіпру.

За даними TRT, судно почало набирати воду приблизно за 7,5 кілометра від узбережжя. На відеозаписах із місця події видно людей у рятувальних жилетах у воді навколо перекинутого порома.

Новини.LIVE інформували, що масштабна повінь на кордоні Непалу та Китаю забрала життя щонайменше 586 людей, ще 2 478 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед тих, із ким досі немає зв’язку, — 56 громадян України. Рятувальникам вдалося врятувати понад 3 700 людей, пошуково-рятувальні операції тривають.

Новини.LIVE також писали, що Румунія повністю зупинила єдину в країні АЕС у Чернаводі через суттєве обміління Дунаю. Станція припинила постачати електроенергію до мережі, що спричинило дефіцит генерації в країні. Нестачу електроенергії планують компенсувати імпортом, відновлюваними джерелами та іншою генерацією.